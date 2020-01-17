Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане в 120 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю ссылаясь на данные сейсмостанции "Петропавловск", эпицентр сейсмособытия находился на глубине 50 километров.

Несмотря на то, что землетрясения на Камчатке случаются достаточно часто, далеко не каждое оказывается заметно для населения. На этот раз жители регионального центра почувствовали подземные толчки силой в два-три балла. Но отнеслись к этому спокойно. Никто не пострадал.

Спасатели осмотрели социально-значимые объекты и здания. Разрушений нет.