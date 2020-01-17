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17.01.2020 03:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение

Текст: Дина Непомнящая

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане в 120 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Фото: iStock
На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали "рой землетрясений"

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю ссылаясь на данные сейсмостанции "Петропавловск", эпицентр сейсмособытия находился на глубине 50 километров.

Несмотря на то, что землетрясения на Камчатке случаются достаточно часто, далеко не каждое оказывается заметно для населения. На этот раз жители регионального центра почувствовали подземные толчки силой в два-три балла. Но отнеслись к этому спокойно. Никто не пострадал.

Спасатели осмотрели социально-значимые объекты и здания. Разрушений нет.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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