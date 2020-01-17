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17.01.2020 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане работника приюта отстранили после жалоб о домогательствах

Одного из сотрудников социального приюта для несовершеннолетних "Акчарлак" в Рыбно-Слободском районе Татарстана временно отстранили от работы после появления в Сети видео, на котором воспитанницы учреждения жалуются на домогательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Напомним, ранее в соцсетях было распространено видео воспитанниц приюта, которые рассказывали на камеру о домогательствах со стороны одного из сотрудников приюта. Уточнялось, что действия сексуального характера совершались в период с августа 2019 года по 15 января 2020 года. Жертвами неустановленного сотрудника стали четыре девочки 2006-2010 годов рождения. Дети рассказывали, что мужчина трогал их за интимные места под предлогом игры.

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После публикации видео, администрация приюта обратилась в следственные органы с просьбой о принятии процессуального решения. Следователи начали доследственную проверку, устанавливалась достоверность изложенных фактов. По данным источника агентства в правоохранительных органах, по данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.

Правительственный источник также подтвердил агентству, что сотрудник приюта, на которого указывали девочки в видеозаписи, временно отстранен от работы.

В то же время прокуратура республики проводит проверку по факту размещения ролика с несовершеннолетними в соцсетях. Сотрудники ведомства проверяют законность действий лиц, которые провели опрос девочек и выложили видео в открытом доступе.

Социальный приют для детей и подростков "Акчарлак" основан в 2003 году. Учреждение создано с целью оказания экстренной социальной помощи, а также реабилитации детей в возрасте от трех до 18 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Здание приюта рассчитано на 25 койко-мест.

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