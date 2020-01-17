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17.01.2020 14:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительство региона поддержит развитие Новосибирска в 2020 году

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирск должен оставаться привлекательным для проживания и нового бизнеса, приезда новых компетентных талантливых и знающих людей. Такую задачу поставил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая на расширенном аппаратном заседании мэрии Новосибирска.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

В числе стратегических направлений совместной работы правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска Андрей Травников назвал  развитие транспортной и социальной инфраструктур. По поручению губернатора министерство транспорта и дорожного хозяйства уже занимается планом реконструкции транспортной инфраструктуры Бердского шоссе - основной магистрали, а также прилегающих улиц. Это необходимо для обеспечения транспортной доступности Академгородка, развития проекта "Академгородок 2.0", в том проекта мегасайенс СКИФ.

Фото: kremlin.ru
Новосибирская область дополнит инициативы президента на уровне региона

- Первая очередь этого проекта должна быть введена в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. Значит, уже в 2024-м большое количество исследователей, и не только наших, но и зарубежных, будет приезжать на этот объект, и к этому сроку нам нужно серьезно обновить транспортную инфраструктуру, обеспечить доступность этого направления, - отметил Андрей Травников.

Также перспективными проектами в этой сфере губернатор назвал Южный транзит, который берет начало у Бугринского моста, и развитие территории вокруг нового ледового дворца спорта в районе микрорайона "Горский". Строительство ЛДС к молодежному Чемпионату мира по хоккею  в последующем даст толчок для развития большой территории рекреационного спортивного назначения. Глава региона попросил специалистов мэрии совместно с региональным минстроем подготовить дополнительные проекты по развитию прилегающей территории.

Андрей Травников еще раз подтвердил, что муниципалитеты получат   повышенную финансовую самостоятельность. По его словам, областное правительство и заксобрание готовы поддержать темпы развития областного центра и в 2020 году.

Кроме того, реализацию национальных проектов и президентских инициатив, озвученных в послании к Федеральному собранию, губернатор назвал в числе первоочередных задач 2020 года.

Справка "РГ"

В 2019 году темп роста объемов финансовой помощи Новосибирску, по сравнению с 2018-м, составил 125,7 процента. Всего в прошлом году областной центр получил около 23,4 миллиарда рублей в виде трансфертов из областного и федерального бюджетов, примерно столько же запланировано в 2020 году. Большая часть средств будет направлена на строительство и оснащение школ и детских садов, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, а также комплексное благоустройство сквера и Монумента Славы.

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