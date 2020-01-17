Следователи СК проводят проверку по факту беременности семиклассницы

В Железногорске Красноярского края следователи СК начали проверку по факту беременности 13-летней школьницы.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону, материалы поступили к ним из городского отдела полиции. В свою очередь полицейским сигнал пришел из железногорской клинической больницы № 51. Врачи поставили диагноз "беременность, срок семь недель" семикласснице. Более того, в качестве возможного будущего отца в социальных сетях указывают на ученика другой школы города, который еще младше девочки.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, говорится на сайте Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.