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17.01.2020 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 26 боевиков

Текст: Михаил Сухарев (Чеченская Республика)

В Грозном, где расположен пункт управления Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе, подвели итоги боевой службы за 2019 год. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, воинские части и подразделения полиции, входящие в группировку войск, с помощью органов ФСБ нейтрализовали 26 участников террористических ячеек.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Кроме того, силовики уничтожили больше 190 объектов инфраструктуры, которыми пользовались участники бандформирований. Сообщается также, что удалось и значительно обезоружить жителей региона - зафиксировано 1,5 тысячи фактов изъятия и добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Кроме того, из незаконного оборота изъяли более 736 единиц охотничьего оружия и более 77 тысяч различных боеприпасов. В Росгвардии уточнили, что за год было обезврежено много самодельных взрывных устройств, но точное их число не назвали.

- Достигнутые результаты позволили существенно снизить активность бандгрупп и террористических ячеек и предотвратить готовившиеся террористические акты, - отметил командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Федорук.

Отличившимся в 2019 году военнослужащим первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Ченчик вручил в ходе подведения итогов государственные и ведомственные награды.

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