На Новгородчине у организаторов казино нашли гранаты и оружие

В Новгородской области задержали организаторов крупной сети подпольных казино. В отношении 15 местных жителей следователи возбудили уголовное дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По информации региональной прокуратуры, ОПГ образовалась не позднее января 2016 года. Дельцы открыли несколько казино в многоквартирных домах, где шли азартные игры с использованием игрового оборудования. Общий доход, который принесли дельцам подпольные клубы, оценивается в 143 миллиона рублей.

Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-розыскных мероприятий региональных управлений ФСБ и МВД.

- В настоящее время 13 предполагаемых участников группы, в том числе и организатор, задержаны, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В домах задержанных прошли обыски, в ходе которых оперативники обнаружили боевые гранаты, огнестрельное оружие, патроны, а также игровое оборудование. Расследование уголовного дела продолжается.