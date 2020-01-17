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17.01.2020 10:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Олонце охотинспекторы сняли с дерева испуганную рысь

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В карельском городе Олонце испуганная рысь целый день просидела на дереве. Только к вечеру ее удалось оттуда снять.

Фото: vk.com/obrcrussia
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Рысь заметили жители Олонца утром в четверг. Она нашла убежище почти в центре города, на пересечении улиц Карла Маркса и Урицкого. Испугавшись, скорее всего, собак, дикое животное забралось на верхушку дерева и уже боялось оттуда спуститься. Рысь сидела на ветках и поглядывала на происходящее внизу.

В Олонце решили дождаться снотворного, которое доставят из Петрозаводска, чтобы усыпить рысь. Но к вечеру охотинспекторам все же удалось снять зверя и без снотворного. Как сообщили в официальной группе Карелии в соцсети, сейчас рысь под присмотром местного охотинспектора. Она очень истощена.

Возможно, поэтому и отправилась в город в поисках еды. Рысь откормят, дадут возможность отойти от пережитого стресса и выпустят в лес.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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