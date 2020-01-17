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17.01.2020 10:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На уральском прииске нашли изумруд весом полкилограмма

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Коллекционный изумруд, который весит около полкилограмма, добыли на месторождении в Свердловской области. "Его стоимость оценивается в 55 тысяч долларов, находкой уже заинтересовался Гохран", - передает пресс-служба Мариинского прииска.

Эксперты говорят, что найденный самоцвет крайне редкий и уникальный. По цвету он относится к первой категории, по сорту - ко второй.

Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров. Сейчас на предприятии решается вопрос об их премировании - традиционно денежные вознаграждения вручают после продажи находки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Мариинский прииск - одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России. За прошлый год здесь нашли еще три камня высокого качества массой от 80 до 264 граммов и стоимостью от 8,8 до 29,1 тысяч долларов.

Изумруд - разновидность берилла (его, кстати, также добывают на прииске) который. В свою очередь, используется в высокотехнологичных отраслях. "Из бериллиевой руды выделяется металл - бериллий. Это важнейший компонент при производстве танковой брони, атомные электростанции используют его как замедлитель нейтронов, также этот металл незаменим при строительстве космических кораблей", - рассказали на предприятии.

Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, стратегия отработки месторождения до 2025 года предполагает увеличение добычи руды, а значит можно ожидать новых уникальных находок.

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