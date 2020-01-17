Суд утвердил соглашение между редактором газеты и мэрией Урюпинска

Урюпинский городской суд утвердил мировое соглашение по гражданскому делу о восстановлении на работе главного редактора местной газеты Ольги Шушлебиной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Согласно условиям соглашения, Шушлебина восстановлена в должности на в прежних условиях.

Напомним, что с 13 января она уже приступила к работе.Также ей выплачен средний заработок за время вынужденного прогула, между сторонами достигнуто соглашение относительно суммы компенсации морального вреда.

- Полностью все требования удовлетворены. Общение с представителями администрации прошло в конструктивном ключе, - подтвердил "РГ" адвокат Денис Мартинков.

Определение об утверждении мирового соглашения в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.