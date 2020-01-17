"Союз спасения": правда и вымысел

Владимир Высоцкий, которому 25 января исполнилось бы 80 лет, по-прежнему остается на второй строчке в народном рейтинге кумиров
Оловорудное месторождение Бутугычаг открыл в 1936 году легендарный геолог Борис Флеров, а уже через год геологи зашли сюда со стороны Колымы вместе с заключенными. Добыча олова началась одновременно с разведкой. Объект был настолько важен, что название "Бутугычаг" появилось на карте СССР
Самый русский инструмент создал в 1886 году Василий Васильевич Андреев. На одном из своих концертов Андреев познакомил с ней императорскую семью - и имел колоссальный успех. Балалайка стремительно вошла в моду. И не выходит из нее по сей день
Запуск Московских центральных диаметров спровоцировал массовые переименования железнодорожных станций. Кроме того, новые станции метро называют как и те, куда с них можно совершить переход. Почему город становится одинаковым?
В секции "Венецианские классики", которая основана в 2012 году, показывают лучшие отреставрированные классические фильмы. В этом году 90 лет со дня рождения Василия Шукшина, а "Калине красной" - 45
"В Ясную недавно приезжали кинематографщики и давали для крестьян и семье Толстых сеанс. Л. Н. заинтересовался этим и сказал, что кинематографом можно было бы воспользоваться с хорошей целью. Он даже говорил, что кинематограф в некоторые случаях мог бы быть "полезнее книги"
Год назад в России завершился чемпионат мира по футболу. Недавно был представлен фильм, как простой мужик из архангельского поселка съездил на один из матчей. Корреспондент "Родины" поговорил с Александром Дружининым