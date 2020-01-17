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17 января 2020 г. 22:20
Общество
Видео: Артем Локалов, Елизавета Совцова

"Союз спасения": правда и вымысел

Главное о главном историческом кино на стыке 2019-го и 2020-го
Темы дня:
#рейтинги
#история
Какой ценой оплачивался уран для советского атомного проекта
14.01.2020 История

Бутугычаг

Оловорудное месторождение Бутугычаг открыл в 1936 году легендарный геолог Борис Флеров, а уже через год геологи зашли сюда со стороны Колымы вместе с заключенными. Добыча олова началась одновременно с разведкой. Объект был настолько важен, что название "Бутугычаг" появилось на карте СССР

Почему не грозит забвение самому народному инструменту
14.01.2020 Легенды

Балалайка вышла в "Открытый космос"

Самый русский инструмент создал в 1886 году Василий Васильевич Андреев. На одном из своих концертов Андреев познакомил с ней императорскую семью - и имел колоссальный успех. Балалайка стремительно вошла в моду. И не выходит из нее по сей день

Зачем в Москве массово меняют названия станций в метро и на железной дороге
26.12.2019 История

Переименованная Москва

Запуск Московских центральных диаметров спровоцировал массовые переименования железнодорожных станций. Кроме того, новые станции метро называют как и те, куда с них можно совершить переход. Почему город становится одинаковым?

#кино