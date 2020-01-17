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17.01.2020 10:44
Рубрика: Общество

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем. Об этом сообщает РИА Новости.

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Поводом для спора стало заявление Амнуэля о том, что Польше не следует извиняться за советских военнопленных, убитых во времена советско-польской войны. При этом Россия извинилась за расстрел 4 тысяч польских офицеров в Катынском лесу.

"Россия извинилась за Катынь, а вы извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?" - возмутился Соловьев.

В ответ приглашенный общественный деятель заявил, что дипломатов убивали те, чьи "семьи убивались в СССР" в 20-е годы.

Возмущенный Соловьев заявил, что "между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях" прошло 20 лет, и напомнил, что в то время Польша считала себя главным геополитическим врагом Советской России и планировала вместе с Гитлером нападение.

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