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17.01.2020,  
11:21
Текст:  Антон Валагин

США отправили в Японию "ядерный самолет"

Самолет специального назначения ВВС США WC-135 Constant Phoenix перелетел с домашней авиабазы Оффут в Небраске на японский остров Окинава. Об этом сообщил портал наблюдения за перемещениями военной авиации, снабдив пост комментарием: "Это развертывание довольно интересно..."

Фото: Alexander Mishin/Wikimedia.org
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По мнению агентства Yonhap, переброска самолета свидетельствует о возросшем внимании США к ядерной программе КНДР.

Constant Phoenix, прозванный "Нюхачом", предназначен для ведения радиационной разведки. Его бортовая аппаратура находит в забортном воздухе частицы материалов, образующихся при ядерных испытаниях. "Феникс" рассчитан на 33 человека, но в боевые вылеты уходит сокращенный экипаж, чтобы снизить влияние радиации на военнослужащих.

WC-135W с бортовым номером 61-2667 - старейший из "Нюхачей", он был переоборудован из разведчика погоды в начале 90-х. "Фениксы" следили за ядерными испытаниями в Индии, КНДР и Пакистане. Летал этот самолет и над Ираком - на следующий день после ракетного обстрела базы США.

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