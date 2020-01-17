Тарантино назвал лучшего, по его мнению, "молодого" актера Голливуда

Американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино сделал очередное довольно занятное заявление, назвав лучшего, на его вкус, молодого актера из тех, кто сейчас работает в Голливуде.

И это, передает Independent, 39-летний Крис Пайн.

"Если говорить об актерах нынешнего поколения, то я самый большой фанат Криса Пайна", - заявил Квентин.

Отметив Пайна в "Стартреке" 2009 года и особенно - его работу в триллере Тони Скотта 2010 года "Неуправляемый".

При этом стоит заметить, что Пайн ни разу не снимался у Тарантино. Но, как заверил режиссер, если у него появится "нужная" роль, он Пайна непременно позовет.