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Тарантино назвал лучшего, по его мнению, "молодого" актера Голливуда

Новости
    17.01.2020, 15:17
Текст:   Олег Усков

Американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино сделал очередное довольно занятное заявление, назвав лучшего, на его вкус, молодого актера из тех, кто сейчас работает в Голливуде.

И это, передает Independent, 39-летний Крис Пайн.

"Если говорить об актерах нынешнего поколения, то я самый большой фанат Криса Пайна", - заявил Квентин.

Отметив Пайна в "Стартреке" 2009 года и особенно - его работу в триллере Тони Скотта 2010 года "Неуправляемый".

При этом стоит заметить, что Пайн ни разу не снимался у Тарантино. Но, как заверил режиссер, если у него появится "нужная" роль, он Пайна непременно позовет.

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