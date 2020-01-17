У ворот Германии: 75 лет назад Красная армия освободила Варшаву

17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции советские войска освободили столицу Польши от немецко-фашистских захватчиков. Красной армии понадобилось несколько суток, чтобы изгнать гитлеровцев.

Адольф Гитлер объявил Варшаву крепостью, и генералы вермахта отчаянно сопротивлялись, понимая, что их поражение откроет советским войскам прямую дорогу на Берлин. Красная армия, взяв Варшаву, в скором времени могла оказаться у стен Рейхстага.

Варшава находилась во вражеской оккупации с 28 сентября 1939 года. Горожане оказали мощное сопротивление оккупантам.

На территории Варшавы вспыхнуло два восстания. Первое вооруженное выступление произошло в 1943 году в еврейском гетто. Оно было подавлено с необыкновенной жестокостью. Специальные группы сжигали дома вместе с людьми. Тех, кто в этом аду остался в живых, депортировали в концлагеря.

В августе-сентябре 1944 года произошло Варшавское восстание. Его подняла польская Армия Крайова. Одной из целей было освобождение столицы без участия советских солдат.

Если бы восстание было успешным, это послужило бы весомым аргументом для эмигрантского правительства Польши при обсуждении с союзниками и СССР вопросов государственного устройства страны после окончательной гибели Третьего рейха.

Однако после двух месяцев уличных боев восстание закончилось сокрушительной катастрофой и привело к огромным человеческим жертвам. Фашисты отомстили варшавянам, превратив город в руины.

Разрушение мятежной польской столицы приняло иррациональные масштабы. Когда до ее освобождения остались считанные месяцы, когда союзники уже открыли второй фронт, а вооруженным силам Германии были остро необходимы солдаты и боеприпасы, Гитлер отдал приказ сравнять Варшаву с землей.

Левобережная часть, где была сконцентрирована большая часть культурных и исторических памятников общенационального значения, практически полностью превратилась в развалины.

Советские войска оказались на подступах к Варшаве в августе 1944 года. Бойцы были измотаны сражениями, и сразу взять город им не удалось.

Операцию по освобождению города было решено приостановить и подготовиться к новому штурму, запланированному на 20-го января. Однако эту дату пришлось изменить.

Причиной стало крупное поражение сил союзников в Арденнах.

Вермахт предполагал проломить фронт, отжать противника к морю и устроить "второй Дюнкерк". Это была последняя радикальная попытка изменить ход войны.

Ситуация сложилась критическая, и Черчилль попросил Сталина как можно быстрее выступить на востоке, чтобы заставить немцев перебросить войска и ослабить удар по союзникам.

В итоге Висло-Одерская операция была сдвинута на двенадцатое января.

Частью стратегического наступления являлась Варшавско-Познанская операция, осуществленная бойцами 1-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Георгий Жуков. Советские части должны были разъединить фашистов, разбить их и взять город.

Немецкие оккупанты готовились к сражению самым тщательным образом. В обороне было задействовано 17 тысяч немецких солдат, больше 300 орудий и минометов.

Битва за Варшаву началась 14 января.

Чтобы окружить группировку противника на штурм выдвинулась 61-я армия генерал-полковника Павла Белова. Она ударила по фашистским формированиям южнее города. 15 января, сходу форсировав Вислу, пошла в атаку 47-я армия генерал-майора Франца Перхоровича. Большой вклад в победу принадлежит 2-ой гвардейской танковой армии генерала Семена Богданова.

Немецкое командование, вопреки приказу Адольфа Гитлера, в спешном порядке отвело свои части на северо-запад, чтобы не попасть в клещи.

С 16-го на 17-ое бойцы 1-ой армии Войска Польского под командованием Станислава Поплавского перебрались по замерзшей Висле и ранним утром вступили в город.

Историки отмечают, что очень напряженными было сражение за Главный вокзал. Солдаты вермахта бились с фанатизмом обреченных. И все же, несмотря на отчаянную борьбу, они уступали советским воинам одну улицу за другой. Осознав, что окружены и сопротивление бесполезно, многие бежали или сдавались на милость победителей.

17 января после полудня Советские войска праздновали победу. Варшава была полностью свободна от немецких оккупантов.

Красная армия очистила город от фашистов, однако они успели превратить некогда прекрасный столичный город в сплошное пепелище, целые районы лежали в руинах.

Для немецкого командования катастрофа на Висле стала полной неожиданностью. Никто не мог предвидеть столь стремительного наступления советских вооруженных сил. В разгроме германской группировки были обвинены командующий группы "А" Йозеф Гарпе и командующий 9-ой армией Смило фон Люттвиц.

Гарпе сняли с должности и отправили в резерв командования сухопутных сил. Фон Люттвиц пошел под трибунал за неисполнение приказа.

Взяв Варшаву, советские войска значительно продвинулась к границе Третьего рейха, что и было важнейшей задачей стратегической наступательной операции.