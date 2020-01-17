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17.01.2020,  
18:44
Текст:  Антон Валагин

Украина заминирует Азовское море

Фото: ООС Фото: ООС
Фото: ООС

В порту Мариуполя прошло учение морской тактической группы "Тритон". Моряки готовятся к минированию десантоопасных участков Азовского моря.

Фото: cell105 / wikimedia.org
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В ходе тренировки экипаж бронекатера "Лубны" отработал загрузку морских мин на корабль, крепление боеприпасов на палубе и подготовку к их постановке. Затем планируется выход группы катеров в море для минирования побережья Азовского моря, сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

В ООС с 2018 года переименована АТО - военная операция, проводимая армией Украины в Донбассе.

"Дубна" - речной артиллерийский бронекатер проекта "Гюрза-М". Вооруженные башнями от БМП-2 и БТР-70 кораблики составляют основу ВМС Украины.

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