Украина заминирует Азовское море

В порту Мариуполя прошло учение морской тактической группы "Тритон". Моряки готовятся к минированию десантоопасных участков Азовского моря.

В ходе тренировки экипаж бронекатера "Лубны" отработал загрузку морских мин на корабль, крепление боеприпасов на палубе и подготовку к их постановке. Затем планируется выход группы катеров в море для минирования побережья Азовского моря, сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

В ООС с 2018 года переименована АТО - военная операция, проводимая армией Украины в Донбассе.

"Дубна" - речной артиллерийский бронекатер проекта "Гюрза-М". Вооруженные башнями от БМП-2 и БТР-70 кораблики составляют основу ВМС Украины.