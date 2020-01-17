В МИД предупредили об ответных мерах за преследование российских СМИ за рубежом

Попытки отдельных стран ограничить работу российских СМИ не останутся без ответа. Об этом заявили сегодня в МИД РФ.

"На попытки ограничения работы наших средств массовой информации за рубежом и создания вокруг них атмосферы враждебности всегда будем отвечать вынужденными ответными мерами", - говорится в ответе МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве вступились за журналистов бюро информагентства Sputnik в Таллине, в адрес которых прозвучали угрозы со стороны местных правоохранительных органов. Тогда в МИД РФ отметили, что эстонские власти "в своей травле российского агентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами".