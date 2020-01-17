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17.01.2020 15:25
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Пекине прошла репетиция новогоднего гала-концерта

24 января пройдет гала-концерт Медиакорпорации Китая, посвященный Новому году по лунному календарю. Его репетиция прошла вчера в Пекине. Кроме главного места в столице, концерт состоится и на двух других площадках: в регионе "Большого залива" (Гуандун-Сянган-Аомэй) и в городе Чжэнчжоу, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: AP Photo/Ng Han Guan Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Зрителей ждет множество прекрасных и свежих программ с местным колоритом. В программу концерта включили песни на злобу дня, о проблемах нынешнего общества, о родственных чувствах и любви, воспевающие народ и Родину, стремление простых людей к мечте. Все это - как в фольклорном, так и в современном стиле. Таковы же и танцевальные номера - от китайской классики до самых свежих направлений, но все без исключения разнообразны и красочны.

Диалоги и миниатюры рассказывают о жизни простых людей, любви и взаимопомощи как ключах к счастью в гармоничном обществе, высмеивают нездоровые явления в среде чиновничества, одобряют правду, добро и красоту, отметают фальш, все ложное и отталкивающее. Фокусы, цирковые представления и даже опера - в концерте примут участие знаменитые мастера вокала.

Гала-концерт станет точкой сближения искусства и простого народа. Как рассказали организаторы, концерт отразит народный китайский характер, национальные черты, обычаи, создаст праздничную атмосферу, покажет изменения в стране в новую эпоху и ее связь с миром. Организаторы используют новейшую технику и уделят особое внимание интерактивности и интеграции разных видов СМИ.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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