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18.01.2020 18:08
Рубрика: Спорт

Биатлонисты из Франции выиграли эстафету на этапе кубка мира в Рупольдинге

Текст: Максим Домчев
Победой мужской сборной Франции завершилась мужская эстафета на этапе кубка мира в Рупольдинге. Россияне заняли четвертое место.

Сборная Франции прошла все этапы уверенно и без каких-либо проблем финишировала первой. Результат команды 1 час 18 минут 11,2 секунды. Всего французы потратили шесть дополнительных патронов. Весомый вклад в успех команды внёс Мартен Фуркад, сумевший на своем этапе оторваться далеко от конкурентов.

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Второе место заняла сборная Норвегии, выступавшая без лидера Йоханнеса Бе. Норвежцы проиграли победителям минуту 12,3 секунды. Бронзовыми призерами стали австрийцы, проигравшие команде Норвегии почти 12 секунд.

Реальные шансы побороться за место в тройке имела сборная России. В составе нашей команды выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. До последнего огневого рубежа была надежда все же догнать австрийцев, но в итоге Логинов отстал на 10 секунд.

Этап в Рупольдинге завершится в воскресенье мужской и женской гонками преследования.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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