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18.01.2020 08:00
Рубрика: Спорт

Дубль Кучерова помог "молниям" разгромить "Виннипег"

Текст: Максим Домчев

"Тампа-Бэй" на выезде разгромила "Виннипег" - 7:1. На счету Никиты Кучерова две заброшенные шайбы, голкипер "молний" Андрей Василевский одержал десятую подряд победу.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Дубль Кучерова не помог "Тампе-Бэй" обыграть "Миннесоту"

Зрители, собравшиеся на домашний матч "Виннипега" против клуба "Тамп-Бэй", стали свидетелями мастер-класса гостей. Уже в первом периоде "молнии" трижды поражали ворота хозяев, а одна из шайб стала настоящим издевательством над вратарем.

Счет в матче открыл Энтони Чирелли на 10-й минуте встречи. На 13-й при полнейшем попустительстве обороны хозяев Никита Кучеров и Стивен Стэмкос вышли вдвоем против вратаря. Россиянин отдал пас на канадца, который не остался в долгу и вернул шайбу партнеру. Кучеров в упор расстрелял голкипера "Джетс".

А ближе к перерыву настырный Чирелли оформил дубль.

Во втором периоде мучения хозяев продолжились. И снова Кучеров принял участие в атаке своей команды, а затем открылся на дальней штанге. Брэйден Пойнт выдал передачу, промахнуться после которой российский нападающий права не имел. Есть 22-я шайба в сезоне.

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"Тампа-Бэй" продолжила атаковать и вскоре повела уже 5:0. Хозяева сумели одну шайбу отыграть, но в заключительном игровом отрезке получили в свои ворота еще две - 7:1, яркая победа "молний". Помимо дубля Кучерова голевой пас записал на свой счет и защитник Михаил Сергачев.

Голкипер "молний" Андрей Василевский выиграл десятый матч подряд, отразив 30 бросков по своим воротам. Он стал четвертым голкипером в истории Лиги, кто одержал десять и более подряд побед в двух сезонах подряд. Ранее подобное удавалось только Мишелю Лароку, Мартину Бродеру и еще оному россиянину Евгению Набокову.

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