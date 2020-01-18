Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Детройт"

"Питтсбург" благодаря двум голевым передачам Евгения Малкина сумел уйти от поражения в Детройте и вырвать победу в овертайме - 2:1.

Возвращение в строй лидера "Питтсбурга" Сидни Кросби не мешает российскому форварду Евгению Малкину оставаться одним из самых заметных игроков "пингвинов". Вот и в гостевой встрече с "Детройтом" россиянин помог своей команде добиться победы.

На протяжении двух периодов "красным крыльям" удавалось сдерживать лидеров "Питтсбурга". После гола Филипа Задины "Детройт" вел 1:0, но в начале третьего периода хозяев подвело удаление. В большинстве Евгений Малкин нашел пасом Брайана Раста, который с близкого расстояния пробил голкипера "Детройта".

В овертайме гости получили преимущество 4 на 3, и тут снова Малкин проявил себя во всей красе. Получив шайбу, 33-летний россиянин сделал вид, что собирается бросать по воротам, а сам отдал пас на "пятак", где Кросби переправил шайбу в ворота.

После матча тренер "Детройта" Джефф Блэшилл отдал должное мастерству лидеров гостей. "Игра 3 на 4 не так уж и страшна, если у твоего соперника перед воротами нет Кросби, - сказал он. - И нет Малкина, который всем своим видом показывает, что собирается бросать по воротам, а потом делает такое".

Малкин в этой встрече преодолел отметку в 1050 очков за карьеру в регулярных чемпионатах. Теперь на счету россиянина 1051 очко (406 шайб и 645 передач) в 887 матчах.