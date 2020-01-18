Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29

EAF #MIG-29M/M2 jets demonstrate an #elephantwalk formation during the large-scale military drills (#Qadir-2020)#Egypt #МиГ pic.twitter.com/f857mbCbvx— Shota Sabauri (@TheDeadDistrict) 13 января 2020 г.
Как сообщает The Aviationist, речь идет о самолетах ВВС Египта, которые провели "демонстрацию силы" в виде так называемой "слоновьей прогулки" боевых машин. Это происходило во время крупномасштабных военных учений Qadir-2020.
Всего в маневрах приняли участие 16 самолетов, хотя, судя по всему, не все из них попали в кадр. На фотографиях истребители запечатлены с разных ракурсов на взлетно-посадочной полосе.
Как отмечает издание, подобные "слоновьи прогулки" регулярно проходят на авиабазах по всему миру. Они позволяют проверить возможность эскадрилий ввести в бой большие группы самолетов за короткие сроки.
Во время этих учений боевые самолеты двигаются на близком расстоянии друг от друга, как во время взлета с минимальным интервалом. В зависимости от цели маневров, самолеты могут либо взлететь, либо вернуться в ангары.
Напомним, МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным в СССР.