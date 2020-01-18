Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29

В Интернете опубликованы впечатляющие снимки истребителей МиГ-29М/М2.

Как сообщает The Aviationist, речь идет о самолетах ВВС Египта, которые провели "демонстрацию силы" в виде так называемой "слоновьей прогулки" боевых машин. Это происходило во время крупномасштабных военных учений Qadir-2020.

Всего в маневрах приняли участие 16 самолетов, хотя, судя по всему, не все из них попали в кадр. На фотографиях истребители запечатлены с разных ракурсов на взлетно-посадочной полосе.

Как отмечает издание, подобные "слоновьи прогулки" регулярно проходят на авиабазах по всему миру. Они позволяют проверить возможность эскадрилий ввести в бой большие группы самолетов за короткие сроки.

Во время этих учений боевые самолеты двигаются на близком расстоянии друг от друга, как во время взлета с минимальным интервалом. В зависимости от цели маневров, самолеты могут либо взлететь, либо вернуться в ангары.

Напомним, МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным в СССР.