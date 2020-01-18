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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Медиакорпорация Китая провела "Молодежный карнавал"

17 января Медиакорпорация Китая провела онлайн-гала "Молодежный карнавал" по случаю Малого нового года (24-го числа 12-го месяца по лунному календарю). Концерт прошел в прямом эфире разных СМИ, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди них телеканал развлекательных программ Центрального телевидения (CCTV), новая мобильная вилео-площадка "Ян-шипинь", портал "Янши-ван", мобильное приложение для просмотра информационных программ телеканалов CCTV.

Еще до проведения шоу многие интернет-зрители, в частности, представители молодой аудитории приняли участие в интерактивном танцевальном конкурсе с использованием языка жестов "2020-победа для всех", который также был организован Медиакорпорацией Китая. По итогам конкурса, жест пальцами в виде буквы V стал самым популярным. Этим жестом молодежь выразила искренние новогодние пожелания и надежды на будущее.

В 2020 году на авансцену страны выходит поколение родившихся в 90-е и 2000-е годы. Идя в ногу со временем, они принимают эстафету старшего поколения, стремясь к новым свершениям.

Прошедший 2019 год был наполнен значимыми событиями: в центре Пекина прошел грандиозный по своему масштабу военный парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики, по всей стране продолжали оказание адресной помощи нуждающемуся населению и принимали точечные меры по ликвидации бедности; автоматической межпланетной станции "Чанъэ-4" удалось прилуниться на обратной стороне Луны; в пекинском районе Дасин открылся международный аэропорт Дасин; Центр запуска спутников Сичан осуществил запуски 52-го и 53-го навигационных спутника навигационной системы "Бэйдоу"

Участники этих проектов внесли вклад в развитие страны, который не остался без внимания. На сцену гала-концерта выходят главный конструктор спутниковой системы "Бэйдоу" Ян Чанфэн и возглавляемая им команда молодых разработчиков, а также специалисты, принимающие активное участие в работе по борьбе с бедностью, и эксперты, занимающиеся разработками нового формата связи 5G.

Организаторы новогоднего вечера подготовили оригинальные яркие номера, уделяя особое внимание предпочтениям молодой интернет-аудитории, в частности, они использовали лексику интернет-сленга, доступного и модного среди молодежи.

Концерт собрал огромное число самых популярных артистов кино и телевидения, знаменитых певцов и новых интернет-знаменитостей. В программу включили песни на злобу дня, посвященные проблемам общества, композиции о любви и стремлении простых людей к мечте. Помимо профессиональных коллективов Пекина, Сямэня, Лучжоу и других районов страны, многие номера исполнили обычные люди, прославившиеся благодаря интернету.

На сцене прошел дебют группы Boys-CCTV, в состав которой вошли знаменитые телеведущие Нигэ Мэйти, Чжу Гуанцюань и Кан Хуэй.

Контакты с аудиторией велись в специальном разделе комментариев на сайте концерта "#мои новогодние пожелания-2020". Согласно замыслу организаторов шоу, пожелания участников мероприятий отражались на мониторе на месте проведения концерта.

Именно на этом дисплее зрители концерта увидели новогодние видео-пожелания "отца китайского гибридного риса", академика Юань Лунпина и директора Института исследований дуньхуанской культуры Фань Цзиньши.

Концерт завершился в атмосфере всеобщего веселья. По замыслу организаторов и режиссерской команды, "Молодежный карнавал" в полной мере отразил лучшие национальные качества китайского народа, в частности, молодых людей, которые полны решимости и энтузиазма для продвижения по пути развития в новую эпоху.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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