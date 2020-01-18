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18.01.2020 05:25
Рубрика: В мире

Мнучин возглавит делегацию США на 75-летии освобождения Аушвиц-Биркенау

Министр финансов США Стивен Мнучин. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Министр финансов США Стивен Мнучин. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Министр финансов США Стивен Мнучин. Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на мероприятиях в Польше, посвященных 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Сообщение об этом минфин США распространил в пятницу.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Уточняется, что Мнучин отправится в Краков 27 января. Во время поездки министр также примет участие в двусторонних переговорах с президентами Польши и Израиля, пишет ТАСС. Планируется также, что глава американского минфина побывает в Лондоне, где встретится с британским коллегой и обсудит с ним последствия выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, Мнучин выступит в Королевском институте по международным отношениям в Лондоне.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса призвал Варшаву признать правду об освобождении концлагеря Аушвиц (Освенцим). По его словам, именно Красная армия освободила концлагерь, и это историческая правда, которую никто не изменит. Валенса назвал несерьезными попытки польского правительства создать свой собственный исторический нарратив.

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