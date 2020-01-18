Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве. Таким образом сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского кабинета министров.

Пушков написал в Twitter, что Вашингтон может рассчитывать на полный паритет со стороны Москвы.

Ранее американский госсекретарь заявлял, что отношения Соединенных Штатов и Российской Федерации вряд ли изменятся после смены кабмина. По словам Помпео, США еще предстоит оценить, как развернутся события, и отреагировать на них.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку. Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев на фоне предложений президента Владимира Путина по изменениям в Конституцию.