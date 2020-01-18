Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве. Таким образом сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского кабинета министров.
Пушков написал в Twitter, что Вашингтон может рассчитывать на полный паритет со стороны Москвы.
Ранее американский госсекретарь заявлял, что отношения Соединенных Штатов и Российской Федерации вряд ли изменятся после смены кабмина. По словам Помпео, США еще предстоит оценить, как развернутся события, и отреагировать на них.
Напомним, 15 января правительство России подало в отставку. Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев на фоне предложений президента Владимира Путина по изменениям в Конституцию.
Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 января 2020 г.