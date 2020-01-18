Следователи начали проверку после массового отравления в Реутове

ГСУ Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту массового отравления в центре социального обслуживания в Реутове.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проводится проверка по факту отравления 12 постояльцев центра социального обслуживания населения в Реутове.

"Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших госпитализацию в инфекционное отделение больницы с признаками отравления 12 человек", - говорится в сообщении на портале ведомства.

По данным ведомства, в больницу с пищевым отравлением попали 12 человек в возрасте от 56 до 91 года. Всем им поставлен диагноз острый гастроэнтерит, 9 из них находятся в состоянии средней тяжести. Так же среди версий - заражение ротовирусной инфекцией.

Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют отбор проб для установления причины отравления. Проводятся следственные мероприятия.