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18.01.2020 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи начали проверку после массового отравления в Реутове

Текст: Ирина Огилько

ГСУ Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту массового отравления в центре социального обслуживания в Реутове.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проводится проверка по факту отравления 12 постояльцев центра социального обслуживания населения в Реутове.

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"Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших госпитализацию в инфекционное отделение больницы с признаками отравления 12 человек", - говорится в сообщении на портале ведомства.

По данным ведомства, в больницу с пищевым отравлением попали 12 человек в возрасте от 56 до 91 года. Всем им поставлен диагноз острый гастроэнтерит, 9 из них находятся в состоянии средней тяжести. Так же среди версий - заражение ротовирусной инфекцией.

Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют отбор проб для установления причины отравления. Проводятся следственные мероприятия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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