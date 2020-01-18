Уволился директор московской школы, где ученик ударил учителя

В столичной школе, где произошел конфликт между учителем и учеником, уволился директор. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

В настоящее время в учебном заведении продолжается проверка, ситуация находится под контролем департамента образования.

Напомним, ранее СМИ сообщили о конфликте, в результате которого ученик ударил 61-летнего учителя, когда он вырвал наушники, порвав провод. После инцидента мальчик начал крушить кабинет и поранил руку. В школу вызвали медиков, но госпитализация не потребовалась.

В ситуации также разбирается ГУ Следственный комитет России по Москве.