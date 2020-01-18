Время работы крещенских купелей в Москве могут продлить на 11 часов

Для крещенских купаний в Москве оборудовано 50 мест на водоемах и 33 купели в разных округах города. Если наплыв посетителей будет превышать ожидаемый, время крещенских купания смогут продлить до 23:00 19 января. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Наибольшее количество купелей оборудовали на Большом Садовом пруду в Северном округе. Здесь построили 10 купелей, где могут одновременно купаться 10 чел. Как пояснили в пресс-службе, из-за того, что праздник выпадает на выходной день, планируется большее количество посетителей. Поэтому весь день 18 января московские спасатели приводят силы в повышенную готовность и будут находиться в таком режиме до 18:00 20 января.

"Если посетителей будем очень много, то в отдельных местах время купания может быть продлено до 23:00 19 января, - рассказали РГ в пресс-службе.

Спасатели рекомендуют всем желающим купаться только в оборудованных местах. На акватории столицы в ночь с 18 на 19 января будет организовано совместное патрулирование полиции и спасателей, для пресечения купания в необорудованных местах.

​Напомним, что обеспечивать безопасность возле мест купания будут более 200 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, более 150 сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы, а также около 400 сотрудников департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС России по Москве, полицейские, медики и добровольцы.

В местах купания установлен 131 модуль для обогрева, раздевалки, а также пункты питания с горячим чаем.

Кстати, в прошлом году на крещенские купания пришло более 190 тысяч человек, из них купались 120 тысяч. В местах поисково-спасательных станций ГКУ "МГПСС": пришли 115 тысяч, из них купались около 70 тысяч человек.