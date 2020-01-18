Новости

Лукашенко поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником 16:06
Количество отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек 15:59
Названы причины запуска в отношении Ирана механизма разрешения споров по СВПД 15:57
Владелец Louis Vuitton признан богатейшим человеком по версии Forbes 15:55
BBC показала первые кадры сериала по "Страже" Терри Пратчетта 15:55
Время работы крещенских купелей в Москве могут продлить на 11 часов 15:52
В Крыму создали Черноморское казачье войско 15:52
В Башкирии в аварии погибли три человека 15:47
Путин возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище 15:40
В Минске дан старт очередному отбору участников на "Евровидение-2020" 15:29
Уволился директор московской школы, где ученик ударил учителя 15:07
АвтоВАЗ переименовал Chevrolet Niva 14:49
На вокзале в Перми пассажиров эвакуировали из-за угрозы о взрыве поезда 14:36
В Госдуме объяснили поворот Киева на разрядку в отношениях с Москвой 14:22
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии 14:19
Омское предприятие заплатит штраф за озеро из крови 13:59
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 13:39
Ученые рассказали о пользе грецких орехов для сердца и кишечника 13:25
Рублев выиграл второй подряд турнир АТР 13:23
На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант 13:09
Василевский стал четвертым в истории по количеству побед подряд 13:00
Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье 12:39
Суд арестовал жителя Новокузнецка, устроившего стрельбу в суде 12:24
Названы продукты, снижающие давление 12:21
Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
18.01.2020 15:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Время работы крещенских купелей в Москве могут продлить на 11 часов

Текст: Ирина Огилько

Для крещенских купаний в Москве оборудовано 50 мест на водоемах и 33 купели в разных округах города. Если наплыв посетителей будет превышать ожидаемый, время крещенских купания смогут продлить до 23:00 19 января. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

Наибольшее количество купелей оборудовали на Большом Садовом пруду в Северном округе. Здесь построили 10 купелей, где могут одновременно купаться 10 чел. Как пояснили в пресс-службе, из-за того, что праздник выпадает на выходной день, планируется большее количество посетителей. Поэтому весь день 18 января московские спасатели приводят силы в повышенную готовность и будут находиться в таком режиме до 18:00 20 января.

"Если посетителей будем очень много, то в отдельных местах время купания может быть продлено до 23:00 19 января, - рассказали РГ в пресс-службе.

Спасатели рекомендуют всем желающим купаться только в оборудованных местах. На акватории столицы в ночь с 18 на 19 января будет организовано совместное патрулирование полиции и спасателей, для пресечения купания в необорудованных местах.

​Напомним, что обеспечивать безопасность возле мест купания будут более 200 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, более 150 сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы, а также около 400 сотрудников департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС России по Москве, полицейские, медики и добровольцы.

В Крещение более 100 храмов получат дополнительное водоснабжение

В местах купания установлен 131 модуль для обогрева, раздевалки, а также пункты питания с горячим чаем.

Кстати, в прошлом году на крещенские купания пришло более 190 тысяч человек, из них купались 120 тысяч. В местах поисково-спасательных станций ГКУ "МГПСС": пришли 115 тысяч, из них купались около 70 тысяч человек.

Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Крещения

Главное сегодня

Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии
Россиянам рекомендовали избегать контакта с животными в Юго-Восточной Азии
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Крещенский сочельник: зачем лезть в прорубь и что делать со святой водой
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных