Магаданец попал под суд за оплату картошки "билетом банка приколов"

К году исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка приговорили 35-летнего жителя Магадана, который оплатил 37 килограммов картофеля пятитысячной купюрой из "банка приколов".

Как сообщили в областной прокуратуре, фальшивкой мужчина рассчитался в одном из торговых павильонов. На бумажке была надпись "Билет банка приколов". Но продавец не обратил на нее внимания и передал покупателю не только товар, но и больше трех тысяч рублей сдачи настоящими деньгами.

Суд счел доказательства, представленные обвинением достаточными, чтобы признать магаданца виновным в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Приговор в силу не вступил.