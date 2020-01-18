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18.01.2020 05:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Магаданец попал под суд за оплату картошки "билетом банка приколов"

Текст: Дина Непомнящая

К году исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка приговорили 35-летнего жителя Магадана, который оплатил 37 килограммов картофеля пятитысячной купюрой из "банка приколов".

Фото: iStock
Популярные банкоматы не смогли отличить купюры "банка приколов" от настоящих

Как сообщили в областной прокуратуре, фальшивкой мужчина рассчитался в одном из торговых павильонов. На бумажке была надпись "Билет банка приколов". Но продавец не обратил на нее внимания и передал покупателю не только товар, но и больше трех тысяч рублей сдачи настоящими деньгами.

Суд счел доказательства, представленные обвинением достаточными, чтобы признать магаданца виновным в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Приговор в силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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