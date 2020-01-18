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18.01.2020 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На вокзале в Перми пассажиров эвакуировали из-за угрозы о взрыве поезда

Текст: Надежда Пащенко

Утром в субботу дежурным службам Пермского края сообщили о минировании поезда "Владивосток-Москва", проходящего в то время через железнодорожную станцию "Пермь-2". Правоохранительные органы инициировали проверку; всех людей - сотрудников станции, пассажиров, провожающих и прочих - эвакуировали с вокзала.

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- Никого не пускают в поезд, - сообщают очевидцы.

Все меры по обеспечению безопасности были приняты, но в итоге информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Движение поездов возобновлено, станция "Пермь-2" работает в обычном режиме. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Сейчас правоохранительные органы ищут нарушителя, сообщившего о ложной угрозе взрыва. В соцсетях пользователи предположили, что этот человек просто опаздывал на поезд, поэтому решил его задержать.

Министерство территориальной безопасности предупреждает об уголовной ответственности за анонимные ложные сообщения об угрозе теракта.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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