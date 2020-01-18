На вокзале в Перми пассажиров эвакуировали из-за угрозы о взрыве поезда

Утром в субботу дежурным службам Пермского края сообщили о минировании поезда "Владивосток-Москва", проходящего в то время через железнодорожную станцию "Пермь-2". Правоохранительные органы инициировали проверку; всех людей - сотрудников станции, пассажиров, провожающих и прочих - эвакуировали с вокзала.

- Никого не пускают в поезд, - сообщают очевидцы.

Все меры по обеспечению безопасности были приняты, но в итоге информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Движение поездов возобновлено, станция "Пермь-2" работает в обычном режиме. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Сейчас правоохранительные органы ищут нарушителя, сообщившего о ложной угрозе взрыва. В соцсетях пользователи предположили, что этот человек просто опаздывал на поезд, поэтому решил его задержать.

Министерство территориальной безопасности предупреждает об уголовной ответственности за анонимные ложные сообщения об угрозе теракта.