Прокуратура проверит возгорание двигателя самолета в новосибирском аэропорту

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту воспламенения воздушного судна в новосибирском аэропорту Толмачево, а также соблюдение законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около одного часа местного времени 18 января. "При запуске двигателя воздушного судна А-321neo авиакомпании S7, произошло воспламенение двигателя", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что самолет должен был вылететь по маршруту "Новосибирск - Камрань (Вьетнам)". Командир воздушного судна принял решение прервать запуск воздушного судна, была применена система пожаротушения, в результате чего возгорание ликвидировано. На борту находилось более 200 пассажиров, никто не пострадал. На период ожидания резервного судна им были предоставлены гостиница и питание.

В справочной аэропорта Толмачево сообщили, что резервный борт вылетел в пункт назначения в 13.30 местного времени.