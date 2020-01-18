СК назвал причину возгорания двигателя самолета в аэропорту Новосибирска

Скопление топлива в выхлопной системе, по предварительным данным, стало причиной возгорания двигателя самолета А320N, который около 1.30 местного времени 18 января должен был вылететь во Вьетнам из новосибирского аэропорта Толмачево.

Воспламенение скопившегося топлива произошло при попытке запуска силовой установки самолета, отмечено в сообщении пресс-службы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

После этого, как установили следователи, сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Согласно инструкции, экипаж привел в действие систему пожаротушения силовой установки.

Новосибирским следственным отделом ведомства назначена проверка по факту авиационного инцидента.

На борту самолета находились 180 пассажиров и пять членов экипажа. Пассажиры эвакуированы в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пассажиры не пострадали. Резервное судно вылетело в пункт назначения днем 18 января - примерно через 11 часов от запланированного времени.