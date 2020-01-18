Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk совершил полет недалеко от границ Крыма. Разведывательный аппарат вылетел с авиабазы НАТО на итальянском острове Сицилия, пролетел над линией разграничения в Донбассе, а после начал совершать маневры вдоль Черноморского побережья России, информирует мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Напомним, в начале этой недели средства ПВО, прикрывающие воздушное пространство России на северо-западном направлении, зафиксировали первый в этом году разведывательный рейд вблизи наших границ этого же беспилотника.

Военные самолеты и беспилотники стран-членов НАТО регулярно проводят разведку у российских границ. Накануне сообщалось о том, что российские истребители три раза в течение недели поднимались в воздух на перехват нарушителей. Воздушную разведку вдоль границ России вели 22 объекта.

Минобороны неоднократно призывало командование ВВС США прекратить подобные разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.