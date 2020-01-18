В Судаке осудили владельца катера, на котором погибла туристка

В Судаке осудили владельца опрокинувшегося прогулочного катера, приведшего к гибели женщины. Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения судна. Об этом сообщила пресс-служба Судакского городского суда. Судовладелец осужден на год и два месяца лишения свободы в колонии-поселении.

- Суд, всестороннее изучив материалы дела, признал судовладельца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, - отмечается в сообщении суда.

5 сентября 2019 года в районе мыса Толстый у Судака в шторм вдали от берега затонул прогулочный катер "Камелот". На борту находилось 13 человек, 12 из которых удалось спасти. Одна пассажирка пропала без вести. Ее тело обнаружили через сутки. Выяснилось, что владелец судна осуществлял перевозки без лицензии.