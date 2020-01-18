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18.01.2020 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительницу Нижнего Тагила задержали за торговлю наградами

Текст: Светлана Добрынина

На железнодорожный станции Нижний Тагил задержана 49-летняя жительница уральского города, которая пыталась сбыть девять медалей.

- Подставному покупателю она выложила целый набор наград, правда, не боевых, а связанных со знаменательными датами, - пояснил представитель линейного отдела МВД РФ на транспорте.

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Среди выставленных на продажу были такие награды, как "50 лет Вооруженных Сил СССР", "За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.", "70 лет Вооруженных Сил СССР", "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", "Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", медаль "Ветеран труда".

Согласно заключению экспертов, семь из девяти медалей были фальшивыми, остальные семь - подлинные. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. За сбыт государственных наград предусмотрена уголовная ответственность по статье 324 Уголовного кодекса РФ. Наказание - штраф до 80 тысяч рублей либо арест на три месяца.

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