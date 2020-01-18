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18.01.2020 11:10
Рубрика: В мире

Российские историки посетили Сараево с выставкой "По дорогам Победы"

Текст: Александр Борисов (Сараево, Мостар)
Босния и Герцеговина (БиГ) - государство, расположенное в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. В эти дни его гостями стали член президиума Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский и вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Института археологии РАН Николай Макаров, которые привезли в Сараево выставку "По дорогам Победы".
Макаров и Могилевский в Мостаре. Фото: Александр Борисов Макаров и Могилевский в Мостаре. Фото: Александр Борисов
Макаров и Могилевский в Мостаре. Фото: Александр Борисов

Корреспондент "Российской газеты" побеседовал с известными историками, узнав их впечатления от визита в БиГ.

Фото: Пресс-служба Совета министров БиГ
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Николай Макаров: Это очень красивая страна, имеющая перспективы для исторического изучения и для российских научных проектов, в частности, археологических. Босния и Герцеговина - западный край славянского мира. Интересно узнать, когда здесь появились славяне. Это зона культурных контактов пересечения народов. Здесь кроме войн были и очень долгие периоды относительно мирного взаимодействия, мирной жизни, что также представляет интерес. Безусловно, что данная территория представляет интерес для будущих научных проектов. С точки зрения новейшей истории, конечно, надо лучше знать и четче представлять природу, истоки, течения случившегося тут страшного конфликта в 90-х годах прошлого столетия, что требует научного взгляда. Российская наука должна этим заниматься. Россия должна больше присутствовать в БиГ. Мы должны четче представлять себе местные памятники истории, больше знать о них, создавать условия и механизмы, чтобы у нас была возможность чаще здесь бывать. Для нас важно лучше понимать, чисто по-человечески, характер этой земли и ее своеобразие. Это обогатило бы нас. Хотелось бы, чтобы россияне чаще приезжали сюда.

Константин Могилевский: Босния и Герцеговина - это очень красивая страна, которая, казалось бы, самой природой создана для мирной жизни, для мирного труда. Вместе с тем мы отчетливо видели, что недавнее трагическое прошлое Боснии и Герцеговины является совершенно явным фоном, на котором происходит ее современное развитие. По моим, впечатлениям, здесь еще ничего не решено, не решено на историческую перспективу, но тем важнее для России здесь присутствовать, так как от состояния дел в регионе зависит и нормальное устойчивое мирное развитие и Европы, и мира в целом. России здесь важно присутствовать, поддерживая конструктивные, рациональные дружественные нам силы. И для того, чтобы эта работа была эффективной, несомненно, нужно хорошо представлять историю этой земли, историю народов, которые здесь проживают. Я считаю, что здесь очень много работы для российских историков. Нам, наверное, нужно обратить внимание и приложить усилия для подготовки большего числа профессиональных балканистов, людей, которые в состоянии, основываясь на истории, культуре, проживающих здесь народов, давать точные экспертные оценки и рекомендации.

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Между тем, Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, называют "европейским Иерусалимом", так как здесь встречаются ислам и христианство, Восток и Запад.

"В Сараево есть место, о котором Вам будут говорить, что оно уникальное, может быть единственное, где за всю историю человечества Восток и Запад "поцеловались". При этом они это сделали не как стороны света, а как культуры и цивилизации. Сараево, как сказали бы поэты, в результате этого поцелуя и родилось, и в этой единой любви и разнообразии выросло, превратившись в европейскую жемчужину - настоящий европейский Иерусалим. В Сараево Вы будете ощущать себя как дома независимо от того, откуда Вы родом", - подчеркивает мэр боснийской столицы Абдулах Скака.

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