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18.01.2020 13:23
Рубрика: Спорт

Рублев выиграл второй подряд турнир АТР

Текст: Максим Домчев

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Аделаиде, переиграв представителя ЮАР Ллойда Харриса.

Фото: kamazmaster.ru
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Рублев начал нынешний сезон с победы на престижном турнире в Дохе, которая позволила ему ворваться в топ-20 сильнейших теннисистов мира. На этой неделе спортсмен принял участие в более скромных соревнованиях в Австралии, призовой фонд которых составил всего 610 тысяч долларов.

В решающем матче в Аделаиде 18-я ракетка мира из России Рублев встречался с 91-м номером рейтинга АТР Ллойдом Харрисом. Борьба шла лишь в первом сете, где все решил один брейк россиянина - 6:3. Во второй партии Рублев вынес соперника под ноль и спустя всего 56 минут победно вскинул руки вверх.

Выигрыш принес ему более 91 тыс. долларов и 250 рейтинговых очков, что почти наверняка поможет россиянину еще немного улучшить свою позицию в рейтинге. Ну, а главное - Рублев подойдет к матчам стартующего 20 января Открытого чемпионата Австралии в отличном настроении.

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