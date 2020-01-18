Рублев выиграл второй подряд турнир АТР

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Аделаиде, переиграв представителя ЮАР Ллойда Харриса.

Рублев начал нынешний сезон с победы на престижном турнире в Дохе, которая позволила ему ворваться в топ-20 сильнейших теннисистов мира. На этой неделе спортсмен принял участие в более скромных соревнованиях в Австралии, призовой фонд которых составил всего 610 тысяч долларов.

В решающем матче в Аделаиде 18-я ракетка мира из России Рублев встречался с 91-м номером рейтинга АТР Ллойдом Харрисом. Борьба шла лишь в первом сете, где все решил один брейк россиянина - 6:3. Во второй партии Рублев вынес соперника под ноль и спустя всего 56 минут победно вскинул руки вверх.

Выигрыш принес ему более 91 тыс. долларов и 250 рейтинговых очков, что почти наверняка поможет россиянину еще немного улучшить свою позицию в рейтинге. Ну, а главное - Рублев подойдет к матчам стартующего 20 января Открытого чемпионата Австралии в отличном настроении.