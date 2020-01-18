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18.01.2020 04:12
Рубрика: В мире

В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны

Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в немецком Дюссельдорфе во время строительных работ, была в пятницу успешно обезврежена.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС по Севастополю
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Ранее властям пришлось эвакуировать свыше 11 тысяч человек проживающих в близлежащих районах, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение городских властей в соцсетях. Местные жители уже вернулись в свои дома.

В конце Второй мировой войны на нацистскую Германию было сброшено более двух миллионов бомб, из которых свыше 20% не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундаментов. Самой массовой стала эвакуация жителей Франкфурта-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию бомбы временно покинули дома 60 тысяч человек.

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