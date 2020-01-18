Василевский стал четвертым в истории по количеству побед подряд

Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский стал четвертым в истории голкипером, одержавший 10 и более побед подряд в двух сезонах кряду.

В матче против "Виннипега", в котором "молнии на выезде разгромили соперника со счетом 7:1, Василевский отразил 30 бросков по своим воротам. Эта победа стала десятой подряд для российского голкипера, и он повторил свой рекорд, установленный в прошлом сезоне.

Благодаря этой победе Василевский стал четвертым голкипером в истории лиги, кому удалось сделать подобное. Ранее 10 и более победных матчей на протяжении двух подряд сезонов удалось совершить Мишелю Лароку, Мартину Бродеру и россиянину Евгению Набокову.

В нынешнем сезоне Василевский принял участие в 35 матчах и одержал 24 победы. При этом российский голкипер "молний" отражает 91,6% бросков в створ ворот.