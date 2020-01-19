Город мертвых: 75 лет назад советские войска вошли в Лодзинское гетто

19 января 1945 года Красная армия вошла в Лодзинское гетто. Здесь обнаружили чуть более 800 выживших евреев. Всего же их содержалось 204 тысячи. Многих из Лодзинского гетто направляли в лагеря смерти, где они погибали. Выжили не более десяти тысяч.

Польский город Лодзь немцы захватили в самом начале Второй мировой войны. Он получил новое название - Лицманштадт. На начало войны здесь проживала большая еврейская община. С первых дней оккупации в городе стали целенаправленно преследовать евреев. Забирали их жилье, нападали, грабили и даже убивали. Им запретили иметь автомобили, радиоприемники, пользоваться общественным транспортом, отмечать религиозные праздники. В одну из ночей в городе взорвали все четыре синагоги. Евреев обязали носить опознавательный знак на одежде спереди и сзади - желтую звезду.

А потом всех поместили в гетто. Его официально открыли 8 февраля 1940 года. Оно было одним из самых больших, вторым после Варшавского гетто. Плотность населения здесь была очень высокой - более 40 тысяч человек на один квадратный километр, по шесть человек - на комнату. В гетто загнали не только евреев, но и цыган, а также коммунистов. Выходить за территорию запрещали. Кормили скудно. Фактическое потребление продуктов было ниже планового из-за плохого снабжения в военное время. Поэтому люди голодали. Управлялось Лодзинское гетто в основном еврейской администрацией - юденратом. Его возглавлял Мордехай Хаим Румковский - глава совета старейшин, польский промышленник еврейского происхождения. 77 процентов населения гетто, в том числе дети и старики, работали здесь же.

Условия труда были очень тяжелыми. Люди умирали из-за ужасных условий содержания и недоедания. За время существования гетто там погибли более 40 тысяч человек. И это при том, что юденрату удалось создать хоть какую-то систему здравоохранения, в которой помогали больным, женщинам, обеспечивали лекарствами.

Ликвидация Лодзинского гетто началась с весны 1944 года. В августе его полностью закрыли. Оставшееся население немцы вывезли в лагеря смерти Хелмно - более семи тысяч - и Освенцим - около 67 тысяч. Отправляли в Германию вещи и оборудование. Более 800 евреев фашисты оставили для завершения всех работ. Потом их хотели ликвидировать, даже подготовили яму. Но им удалось спастись, спрятавшись в гетто.

Красная армия вошла в Лодзинское гетто 19 января 1945 года. Там и обнаружили спрятавшихся евреев.

Кстати, главу совета старейшин Лодзинского гетто Мордехая Хаима Румковского и его семью немцы депортировали в лагерь смерти Освенцим, где они погибли.

Сегодня в городе Лодзь нет даже намека не стены гетто. Только на земле остались таблички с напоминанием о том, где они проходили. По-прежнему стоят и старые здания, в которых ютились и умирали обитатели гетто. Эти здания и сегодня вызывают ужас, потому что практически с тех пор не ремонтировались. В некоторых живут люди.