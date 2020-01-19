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19.01.2020 20:55
Рубрика: В мире

На Украину не пустили актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина

Текст: Константин Волков

Госпогранслужба Украины не пропустила в страну российских актеров Сергея Колесникова, Ларису Удовиченко и Андрея Бутина, а также их сопровождающего, прибывших в Запорожье из Варшавы.

Сергей Колесников и Лариса Удовиченко должны были играть в спектакле "Идея фикс" во дворце культуры "Днепроспецсталь" в Запорожье. Теперь спектакль отменен.

Причиной отказа во въезде для Колесникова стало посещение актером Крыма. Остальных не пропустили, поскольку они "не смогли объяснить целесообразности своего пребывания на Украине".

Вместе с Колесниковым и Удовиченко в Запорожье также должен был выступать российский актер Марат Башаров, но он не прилетел.

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По сведениям СБУ, в Запорожье националисты планировали протесты против выступлений российских актеров.

Спектакль "Идея фикс" должен был быть показан также в Харькове, Одессе, Киеве и Николаеве.

Всего на протяжении 2019 года украинская сторона отказала во въезде более чем 7300 гражданам РФ.

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