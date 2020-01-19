Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Экхофф показала результат 34 минут 8,7 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второй финишировала словачка Паулина Фиалкова (+46,3), а замкнула тройку лидеров шведка Хана Эберг (+55,1).

Что касается россиянок, то лучшей у наших спортсменок стала Лариса Куклина. Она показала 19-й результат (+2.04,5). Ирина Старых финишировала 27-й (+2.30, 2), Кристина Резцова - 34-й (+2.49,1), Екатерина Юрлова-Перхт - 44-й (+3.42,5).

Добавим, что этап Кубка мира в Рупольдинге завершится сегодня мужской гонкой преследования.