Новогодний гала-концерт 2020: великолепные выступления принесут зрителям совершенно новые ощущения

С использованием различных инновационных технологий и новых подходов Медиакорпорация Китая представит аудитории всей страны необыкновенную и разнообразную концертную программу, создав поистине праздничную атмосферу и неся зрителям совершенно новые ощущения.

Как отметили представители СМИ, творческий коллектив и режиссерская команда подготовили замечательный гала-концерт, который отвечает вкусам зрителей самых разных возрастных и социальных групп.

Видеть истину в мелочах. Вот в чем главная идея диалогов и миниатюр концерта. Программы обыгрывают влияние качественных услуг на жизнь людей и на взаимоотношения, поощряют здоровый образ жизни в гармоничном обществе, высмеивая напряженную атмосферу в офисе и на службе; одобряют бескорыстный вклад, который вносят представители различных профессий, включая военнослужащих, полицейских, врачей и предпринимателей и т. д.

В программу концерта вошли песни на злобу дня, о родственных чувствах и любви; мелодии, воспевающие народ и Родину, стремление простых людей к великой мечте, решимость народа одержать победы в борьбе с бедностью и др. Все это - как в традиционном, так и в современном стиле. Таковы же и танцевальные номера - от китайской классики до самых свежих течений, но все они без исключения разнообразны и красочны.

Фокусы, цирковые и оперные представления, выступления знаменитых певцов и многое другое. Артисты вкладывают всю свою душу в выступление. Репетиции вызвали исключительно положительные отзывы тестовой аудитории.

В этом году организаторы новогоднего концерта уделяют особое внимание взаимодействию с аудиторией. С использованием высоких технологий организаторы концерта стремятся создать эффект присутствия зрителей в выступлениях на сцене.

Третья репетиция гала-концерта по случаю традиционного китайского праздника Весны увенчалась полным успехом. Заметно повысилось качество программ, создаваемых режиссерской командой. Исполнители продемонстрировали перед широкой аудиторией высокий профессиональный уровень и дух приверженности своему делу.

Прямая трансляция новогоднего гала-концерта 2020 продлится более 4 часов. Грандиозное шоу, приуроченное к празднованию Нового года по лунному календарю, который на этот раз наступает в ночь с 24 на 25 января, обещает превзойти все самые смелые и яркие ожидания китайской аудитории.