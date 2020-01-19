Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В гостевом матче с "Айлендерс" Овечкин оформил хет-трик. Россиянин не только помог своей команде одержать важнейшую победу (6:4), но и вошел в десятку лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На данный момент в активе Александра 692 шайбы. Он делит девятое место со Стивом Айзерманом. До лидера по этому показателю - Уэйна Гретцки, Овечкину осталось отличиться 204 раза.

"В топ-10 входят великие игроки. Это особенный момент для меня. У меня еще полтора года по контракту, а там посмотрим, что будет. Самое главное сейчас - хорошо подготовиться ко второй половине сезона", - подчеркнул Александр.

Добавим, что второй звездой дня признан нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз, набравший четыре (2+2) очка в победном для своей команды матче с "Торонто" (6:2), а третьей - голкипер "Коламбуса" Элвис Мерзликин, отразивший 41 бросок во встрече с "Нью-Джерси" (5:0).