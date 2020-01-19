Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.01.2020,  
13:09
Текст:  Антон Валагин

Работу российских боевых роботов в Сирии сняли на видео

Российские саперы в Сирии активно применяют миниатюрные разведывательные роботы "Скарабей" и "Сфера". Видео применения техники опубликовал телеканал "Звезда".

Фото: YouTube
Испытания новейшего пистолета "Аспид" показали на видео

"Скарабей" - колесный мини-робот, предназначенный для осмотра подозрительных объектов и полостей, куда не проникнуть человеку. Машинка размером с обувшую коробку на четырех толстых колесах управляется по радио, умеет спускаться по крутым склонам и возвращаться на колеса после падения. В передней части имеется видеокамеры со светодиодной подсветкой - изображение с нее передается на пульт управления. У "Скарабея" также имеется микрофон и тепловизор.

Метательный робот "Сфера" представляет собой шар с четырьмя камерами кругового обзора. Внутри у "Сферы" есть устройство позиционирования, обеспечивающее возврат в вертикальное положение. "Сферу" можно не только кидать, но и опускать в шахты на шнуре или засовывать в полости на штанге.

Оба устройства обеспечивают безопасный осмотр труднодоступных мест и хорошо зарекомендовали себя в ходе боевой работы.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S. Air Force
В соцсетях высмеяли новую форму космических войск США 09:56
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 16.01.2020
Бой в пустыне: "Солнцепеки" показали свою мощь на учениях в Алжире 16.01.2020
Сирия
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29 18.01.2020
Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А 15.01.2020
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии 12.01.2020
роботы
Армия РФ получит роботизированные БМП и "Терминаторы" 05.01.2020
В Китае начали испытывать ударный беспилотный катер 23.12.2019