С 20 января по 12 марта станция метро "Рязанский проспект" изменит режим работы. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Изменения коснутся работы восточного вестибюля станции в связи с ремонтом эскалатора. Так, с понедельника по будням с 08:00 до 09:00, а также с 17:00 до 19:00 восточный вестибюль будет работать только на вход.

Для выхода со станции в указанные часы пассажирам придется воспользоваться западным вестибюлем. В остальное время подняться или спуститься на платформу из восточного вестибюля можно будет лишь по лестнице.