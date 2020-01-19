Новости

В Нальчике загорелись контейнеры на оптовом рынке 16:27
СМИ сообщили о возможном переносе палаты лордов из Лондона 16:27
Станция метро "Рязанский проспект" изменит режим работы 16:18
Матвиенко: России нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета 16:08
Французские транспортные фирмы потеряли более миллиарда евро из-за забастовки 16:03
Иран еще не принял решение об отправке черных ящиков с украинского Boeing 15:58
Разведчик Ботян рассказал, как освобождали Краков 15:45
Американские кинопродюсеры назвали лучшие фильмы и сериалы 15:45
Пензенца заподозрили в покушении на убийство трехлетней дочери 15:37
Участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в 36 лет 15:33
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира 15:28
Илон Маск рассказал, как отправит миллион человек на Марс к 2050 году 15:20
На Алтае эвакуировали 40 иностранных студентов с заснеженной трассы 15:18
Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии 15:18
Кадыров пригласил дочь легендарного боксера Мохаммеда Али в Грозный 14:42
Дело водителя эвакуатора, насмерть сбившего пешехода в Москве, направлено в суд 14:21
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в "Симпсонах" 14:15
На Алтае продолжают ликвидировать последствия снежного шторма 14:11
Медведев останется председателем партии "Единая Россия" 14:06
Вышел новый трейлер второго сезона сериала Джим Керри "Шучу" 14:05
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев 13:58
Умер избитый до комы гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко 13:55
Путин и Эрдоган встретятся в Берлине 13:49
Православные военнослужащие окунулись в купели на острове Валаам 13:42
Более 87 тысяч человек посетили крещенские купания в Москве 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
19.01.2020 16:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станция метро "Рязанский проспект" изменит режим работы

Текст: Ирина Огилько

С 20 января по 12 марта станция метро "Рязанский проспект" изменит режим работы. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: Строительство южного участка БКЛ метро завершится в 2021 году

Изменения коснутся работы восточного вестибюля станции в связи с ремонтом эскалатора. Так, с понедельника по будням с 08:00 до 09:00, а также с 17:00 до 19:00 восточный вестибюль будет работать только на вход.

Для выхода со станции в указанные часы пассажирам придется воспользоваться западным вестибюлем. В остальное время подняться или спуститься на платформу из восточного вестибюля можно будет лишь по лестнице.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Советник Трампа по России покинул свой пост
Личные деньги
Личные деньги
Как не попасть на удочку мошенников, снимая деньги в банкомате
Курсы валют
Курсы валют
Что будет с рублем после отставки кабинета министров