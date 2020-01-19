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19.01.2020 12:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В понедельник в Москве ожидаются дождь и мокрый снег

Текст: Ирина Огилько

Территория столичного региона попала под влияние периферии антициклона. Поэтому при облачной погоде осадков в воскресенье не ожидается, а кислорода будет меньше нормы. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Воздух в регионе прогреется до +2 градусов, что выше нормы всего лишь на 7-8 градусов. Влажность будет повышенной, будет ощущаться дефицит кислорода. Такое сочетание скажется негативно на самочувствии многих людей. Состояние будет сонным, обострятся хронические болезни у лиц с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, патологией суставов.

Как отмечают метеорологи, уже в понедельник погодная ситуация поменяется, ветер усилится до 15-18 м/с, а местами пройдут дожди со снегом, что очистит воздух и добавит кислорода. Температура воздуха поднимется до +3…+4 градусов. Такая погода продержится до среды.

Как ранее пообещали специалисты центра погоды "Фобос" и московские метеорологи, в среду, 22 января, в регионе возможна метель, воздух остынет днем до 0…-1, ночью ожидается до 5 градусов ниже нуля.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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