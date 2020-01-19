В небо над Уфой поднялись 14 аэростатов

В Уфе проходит второй фестиваль воздухоплавания "Самрау". Утром 19 января в небо над столицей Башкирии поднялись 14 тепловых аэростатов.

Как сообщили организаторы мероприятия, фестиваль "Самрау" стартовал 18 января и завершится 26 января. В этом году он расширил географию участников и стал международным. В нем принимают участие воздухоплаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Великого Новгорода, Великих Лук, Кунгура, Переславля-Залесского, Йошкар-Олы, Улан-уде, а также пилоты из Армении и Казахстана. Всего 20 пилотов.

Первоначально панировалось, что фестиваль в течение трех дней будет проходить в Уфе, а затем в Стерлитамаке, а далее длительный переход через Уральский хребет. В связи с погодными условиями накануне открытия фестиваля пришлось менять программу. В итоге 18 января аэростаты поднялись над Шиханами близ города Стерлитамака. Вылет девяти аэростатов состоялся у подножья горы Тора-тау. А 19 января наблюдать полет аэростатов в небе смогли уфимцы. Поднялись в небо они на пляже Солнечном и пролетели над всем городом.

- Я летала первый раз. Это было так здорово, радостно, интересно! Никогда не видела наш город с неба, все прохожие махали нам руками, приветствовали. Это настоящий праздник! Хотя на высоте действительно очень холодно, но эмоции помогли не замерзнуть, - поделилась впечатлениями с корреспондентом "РГ" участница полета над Уфой Елена Арямнова.

Напомним, что в прошлом году в рамках фестиваля "Самрау" группа аэростатов совершила восьмичасовой перелет через Уральские горы.