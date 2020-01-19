На Алтае эвакуировали 40 иностранных студентов с заснеженной трассы

Сотрудники МЧС по Алтайскому краю эвакуировали с заснеженной трассы 40 иностранных студентов. Во время следования из Монголии в Казахстан их автобус сломался, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел на трассе Родино - Благовещенка. По предварительным данным, автобус, следовавший по международному маршруту, вышел из строя из-за некачественного топлива. В салоне находились 40 иностранных студентов, которые оказались на дороге в сильную метель, обрушившуюся на регион несколько дней назад.

На место выехали сотрудники 64 пожарно-спасательной части. Они безуспешно попытались завести автобус, после чего было принято решение об эвакуации людей и транспорта. В сопровождении машины МЧС автобус добрался до места ремонта. Студентов разместили в общежитии строительного техникума в Степном Озере. Никто не пострадал. После ремонта автобус продолжил движение по маршруту.

Ранее на регион обрушилась сильная метель, в результате которой города накрыло толстым слоем снега, произошел ряд массовых ДТП, где пострадали пять человек, еще двое погибли. На территории края действует штормовое предупреждение. На данный момент перекрыто движение на участках девяти дорог.