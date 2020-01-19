Новый тральщик "Яков Баляев" спустят на воду в Петербурге 24 января

Новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев" спустят на воду 24 января в Петербурге. Сформированный экипаж минного тральщика уже отправился в Северную столицу на учебу.

"Яков Баляев" - это четвертый корабль в линейке проекта 12700. Головной тральщик - "Александр Обухов" передали ВМФ России в 2016 году, а "Иван Антонов" - в 2018-м. "Владимир Емельянов" - третий корабль проекта находится на госиспытаниях в Балтийском море.

Как добавили в министерстве обороны, в учебном центре Военно-морского флота России, куда отправился экипаж новейшего тральщика "Яков Баляев", моряки изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. Здесь используют тренажерную базу, которая состоит из основных корабельных узлов и механизмов. На ней военные моряки и будут отрабатывать действия в составе боевых расчетов. После этого экипаж приступит к приему корабля и проведению необходимых государственных испытаний.

Корабли проекта 12700 имеют корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика. Они в состоянии бороться со всеми видами современных мин. Тральщик оснащен новейшими гидроакустическими станциями, как на борту, так и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах. Водоизмещение корабля - 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10. Скорость полного хода - 16 узлов. Экипаж - 44 военнослужащих.