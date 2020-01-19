В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП

В Ленинградской области следователи задержали инспектора ГИБДД, которого считают виновником ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным следствия, 18 января задержанный правоохранитель, передвигаясь на Mitsubishi Lancer по дороге Лодейное Поле - Вытегра, нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где на 36 километре трассы произошло лобовое столкновение с LADA Priora. В результате аварии оба водителя были госпитализированы, одни пассажир отечественной легковушки скончался на месте.

В ведомстве считают, что в ходе следственных мероприятий сотрудник ГИБДД в своей версии событий исказил фактические обстоятельства. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Сейчас правоохранитель задержан. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.